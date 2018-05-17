В пермской колонии нарушали требования охраны труда
Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона проверила колонию № 29. Были выявлены нарушения.
Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона проверила колонию № 29. Были выявлены нарушения.
Руководитель подразделения не прошла обучение и проверку знаний по охране труда. Сотрудники колонии работали также без этих знаний и проверок, некоторые не проходили медицинские осмотры.
В итоге в отношении юридического лица прокурор возбудил административное дело «Нарушение требований охраны труда». Госинспектор труда Пермского края рассмотрел материалы дела и решил оштрафовать колонию на 55 тысяч рублей.