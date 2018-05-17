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13:43 (мск), источник: Новости Перми

В пермской колонии нарушали требования охраны труда

Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона проверила колонию № 29. Были выявлены нарушения.

Руководитель подразделения не прошла обучение и проверку знаний по охране труда. Сотрудники колонии работали также без этих знаний и проверок, некоторые не проходили медицинские осмотры.

В итоге в отношении юридического лица прокурор возбудил административное дело «Нарушение требований охраны труда». Госинспектор труда Пермского края рассмотрел материалы дела и решил оштрафовать колонию на 55 тысяч рублей.

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