Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе
Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе Ростовской области.
Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе Ростовской области.
Как сообщает
В ходе мониторинговых исследований было установлено, что животное болело бешенством.
В связи с выявлением заболевания на территории охотничьих угодий, где застрелили лису, установят карантин. Охоту запретят на два месяца.
Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания животных бешенством.