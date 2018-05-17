Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, лису застрелили на территории общедоступных охотничьих угодий Скосырского сельского поселения.

В ходе мониторинговых исследований было установлено, что животное болело бешенством.

В связи с выявлением заболевания на территории охотничьих угодий, где застрелили лису, установят карантин. Охоту запретят на два месяца.