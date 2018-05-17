Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин заплатил Собчаку по счетам» - СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Глюк'оZа с размахом отметила 11-летие дочери
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 способов организовать спальное место в маленькой квартире
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
13:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе

Бешенство выявлено у лисы в Тацинском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, лису застрелили на территории общедоступных охотничьих угодий Скосырского сельского поселения.

В ходе мониторинговых исследований было установлено, что животное болело бешенством.

В связи с выявлением заболевания на территории охотничьих угодий, где застрелили лису, установят карантин. Охоту запретят на два месяца.

Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания животных бешенством.

Все новости региона
Мясо в гранате, рыба в меду. Рецепты вкусных блюд на углях для пикника
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Супруги из США откопали у себя во дворе сейф с драгоценностями
Счет пошел на мегатонны. СМИ узнали мощность заряда "Посейдона"
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь