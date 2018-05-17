Под Калининградом «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб

По данным Госавтоинспекции, около пяти часов вечера на первом километре шоссе между поселками Дубрава и Кадынка следовал «Фольксваген» под управлением 51-летнего мужчины.

На прямом участке дороги автомобилист по каким-то причинам не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.