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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Калининградом «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб

В минувшую среду, 16 мая, в Озерском районе было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, около пяти часов вечера на первом километре шоссе между поселками Дубрава и Кадынка следовал «Фольксваген» под управлением 51-летнего мужчины.

На прямом участке дороги автомобилист по каким-то причинам не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и скончался в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу.

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