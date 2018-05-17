Под Калининградом «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб
В минувшую среду, 16 мая, в Озерском районе было зафиксировано
В минувшую среду, 16 мая, в Озерском районе было зафиксировано
По данным Госавтоинспекции, около пяти часов вечера на первом километре шоссе между поселками Дубрава и Кадынка следовал «Фольксваген» под управлением 51-летнего мужчины.
На прямом участке дороги автомобилист по
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и скончался в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу.