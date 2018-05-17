В Тольятти ВАЗ сбил на пешеходном переходе женщину с двухлетним мальчиком

В среду, 16 мая, в 11:10, в Тольятти, 36-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, следуя по улице Комсомольской со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной, при выполнении разворота допустил сбил 35-летнюю женщину и двухлетнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Попавшие под машину пешеходы получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщина и ребёнок направлены на амбулаторное лечение.