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13:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Рядом с кунгурским селом разрастается гигантский провал

Его ширина достигнет 30 метров.

В Пермском крае образовался новый гигантский провал. Его обнаружили жители села Родионова Зарубенского поселения в 300 метрах от населенного пункта.

На месте уже побывали специалисты Горного института Уральского отделения РАН. Анализ показал, что глубина провала составляет 18 метров (примерно семь этажей), на поверхности диаметр воронки — 5 метров, к глубине она расширяется до 7 метров в длину и 10 метров в ширину. Прогнозируется, что через 2 года диаметр воронки увеличится до 30 метров.

«Провал представляет угрозу для людей. Находиться рядом с ним опасно», — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» завлабораторией Горного Уральского института Ольга Кадебская.

По ее словам сельчане рискуют жизнью, когда ходят посмотреть на новый провал и заглядывают внутрь ямы, потому что земля может обрушится в любой момент. Сейчас провал огорожен красной лентой. Ожидается, что глава поселения в ближайшее время примет более серьезные меры.

Причиной образования воронки специалисты называют растворение природными водами горных пород.

В начале мая сообщалось об образовании воронки 25 на 32 метра на руднике Соликамск-2.

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