Рядом с кунгурским селом разрастается гигантский провал

В Пермском крае образовался новый гигантский провал. Его обнаружили жители села Родионова Зарубенского поселения в 300 метрах от населенного пункта.

На месте уже побывали специалисты Горного института Уральского отделения РАН. Анализ показал, что глубина провала составляет 18 метров (примерно семь этажей), на поверхности диаметр воронки — 5 метров, к глубине она расширяется до 7 метров в длину и 10 метров в ширину. Прогнозируется, что через 2 года диаметр воронки увеличится до 30 метров.

«Провал представляет угрозу для людей. Находиться рядом с ним опасно», — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» завлабораторией Горного Уральского института Ольга Кадебская.

По ее словам сельчане рискуют жизнью, когда ходят посмотреть на новый провал и заглядывают внутрь ямы, потому что земля может обрушится в любой момент. Сейчас провал огорожен красной лентой. Ожидается, что глава поселения в ближайшее время примет более серьезные меры.

Причиной образования воронки специалисты называют растворение природными водами горных пород.