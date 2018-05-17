«Газель» загорелась на АЗС в Волковыске

Источник: Sputnik.by

Сообщение о происшествии на автозаправочной станции на улице Софьи Панковой поступило в ведомство в 9:22 16 мая.

По словам водителя «Газели», он следовал из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. Предварительно он заехал на АЗС для того, чтобы заправить автомобиль газом.

После заправки мужчина завел двигатель и услышал громкий хлопок. Водитель не растерялся и успел отъехать подальше от заправочной станции. Затем он вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место через 4 минуты. На тушение автомобиля им потребовалось около 15 минут. В результате возгорания был поврежден моторный отсек и салон «Газели», а также частично лакокрасочное покрытие.