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14:10 (мск), источник: Sputnik.by

«Газель» загорелась на АЗС в Волковыске

МИНСК, 17 мая — Sputnik. На одной из АЗС Волковыска загорелся грузопассажирский автомобиль «Газель», проинформировали в МЧС.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о происшествии на автозаправочной станции на улице Софьи Панковой поступило в ведомство в 9:22 16 мая.

По словам водителя «Газели», он следовал из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. Предварительно он заехал на АЗС для того, чтобы заправить автомобиль газом.

После заправки мужчина завел двигатель и услышал громкий хлопок. Водитель не растерялся и успел отъехать подальше от заправочной станции. Затем он вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место через 4 минуты. На тушение автомобиля им потребовалось около 15 минут. В результате возгорания был поврежден моторный отсек и салон «Газели», а также частично лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается. Как сообщили в МЧС, рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации газового оборудования либо электрооборудования автомобиля.

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