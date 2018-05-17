Пять человек погибли в аварии с участием грузовика на трассе Алматы-Бишкек
Пять человек погибли в результате ДТП близ села Унгуртас в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.
Пять человек погибли в результате ДТП близ села Унгуртас в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.
Авария произошла 16 мая около 8 утра. Столкнулись автомашины Mercedes, SsangYong и грузовик Iveco.
В результате ДТП погибли пять человек из машины SsangYong, четыре человека с различными травмами были госпитализированы.
Погибшие и пострадавшие являются жителями Алматы, Жамбылской,
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«Произошло столкновение Mercedes, SsangYong и грузовик Iveco. В результате, на месте происшествия скончались пять человек, еще четыре человека с различными травмами госпитализированы. По данному факту назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование зарегистрировано в областном управлении дознания», — сообщили в полиции.