Пять человек погибли в аварии с участием грузовика на трассе Алматы-Бишкек

Источник: Tengrinews

Авария произошла 16 мая около 8 утра. Столкнулись автомашины Mercedes, SsangYong и грузовик Iveco.

В результате ДТП погибли пять человек из машины SsangYong, четыре человека с различными травмами были госпитализированы.

Погибшие и пострадавшие являются жителями Алматы, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областей. Водитель и пассажир грузовика Iveco — граждане Кыргызстана.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт и сообщили, что ДТП произошло на трассе Алматы-Бишкек близ села Унгуртас утром 16 мая.