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14:06 (мск), источник: Tengrinews

Пять человек погибли в аварии с участием грузовика на трассе Алматы-Бишкек

Пять человек погибли в результате ДТП близ села Унгуртас в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Авария произошла 16 мая около 8 утра. Столкнулись автомашины Mercedes, SsangYong и грузовик Iveco.

В результате ДТП погибли пять человек из машины SsangYong, четыре человека с различными травмами были госпитализированы.

Погибшие и пострадавшие являются жителями Алматы, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областей. Водитель и пассажир грузовика Iveco — граждане Кыргызстана.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт и сообщили, что ДТП произошло на трассе Алматы-Бишкек близ села Унгуртас утром 16 мая.

«Произошло столкновение Mercedes, SsangYong и грузовик Iveco. В результате, на месте происшествия скончались пять человек, еще четыре человека с различными травмами госпитализированы. По данному факту назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование зарегистрировано в областном управлении дознания», — сообщили в полиции.

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