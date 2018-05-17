Молния вывела из строя пассажирский лайнер в Санкт-Петербурге

Пассажирский Airbus А-320 пока не будет совершать рейсы по России. Борт от полётов отстранён из-за повреждений, полученных в результате удара молнии.

Молния попала в самолёт, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, накануне, 16 мая, при заходе на посадку в «Пулково». По данным источника в авиадиспетчерских службах, экипажу лайнера удалось благополучно посадить самолёт, пишет «Интерфакс». Следы от атмосферного электричества остались на фюзеляже лайнера. Теперь специалистам предстоит установить степень повреждений.