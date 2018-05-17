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14:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Молния вывела из строя пассажирский лайнер в Санкт-Петербурге

Самолёт от полётов отстранён.

Пассажирский Airbus А-320 пока не будет совершать рейсы по России. Борт от полётов отстранён из-за повреждений, полученных в результате удара молнии.

Молния попала в самолёт, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, накануне, 16 мая, при заходе на посадку в «Пулково». По данным источника в авиадиспетчерских службах, экипажу лайнера удалось благополучно посадить самолёт, пишет «Интерфакс». Следы от атмосферного электричества остались на фюзеляже лайнера. Теперь специалистам предстоит установить степень повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года во время взлёта молния попала в самолёт Боинг 777−300 голландской авиакомпании KLM. Борт следовал из Амстердама в Лиму. Однако это не помешало лайнеру совершить 11-часовой перелёт через Атлантику и благополучно приземлится в аэропорту столицы Перу.

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