Молния вывела из строя пассажирский лайнер в Санкт-Петербурге
Самолёт от полётов отстранён.
Самолёт от полётов отстранён.
Пассажирский Airbus А-320 пока не будет совершать рейсы по России. Борт от полётов отстранён
Молния попала в самолёт, следовавший из Москвы в
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года во время взлёта молния попала в самолёт Боинг 777−300 голландской авиакомпании KLM. Борт следовал из Амстердама в Лиму. Однако это не помешало лайнеру совершить 11-часовой перелёт через Атлантику и благополучно приземлится в аэропорту столицы Перу.