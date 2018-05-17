В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

Мальчик пропал в Пермском крае. 16 мая 13-летний Данил Сабиров ушёл из дома в поселке Рябинино Чердынского района и с тех пор его никто не видел.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, поступило в следственные органы Следственного комитета поступило заявление о пропаже Данила Сабирова. Выяснилось, что ребёнок вышел из дома днём до настоящего времени его местонахождение не известно.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко. В поисках подростка участвуют сотрудники полиции, МЧС, работники отдела криминалистики и Чердынского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю, волонтёры и местные жители. Следователи осмотрели дом, опросили соседей, сейчас допрашивают свидетелей.

По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Приметы Данила: на вид 12−14 лет, худощавого телосложения, рост 150−160 см, лицо овальное монгольско-европейского типа, глаза темные, волосы черные, стрижка короткая. Над левой бровью вертикальный шрам, посередине лба горизонтальный шрам.