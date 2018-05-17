В Пермском крае пропал 13-летний мальчик
Подросток ушёл из дома днём 16 мая и с тех пор его никто не видел.
Подросток ушёл из дома днём 16 мая и с тех пор его никто не видел.
Мальчик пропал в Пермском крае. 16 мая 13-летний Данил Сабиров ушёл из дома в поселке Рябинино Чердынского района и с тех пор его никто не видел.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, поступило в следственные органы Следственного комитета поступило заявление о пропаже Данила Сабирова. Выяснилось, что ребёнок вышел из дома днём до настоящего времени его местонахождение не известно.
Сейчас на месте работает
По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Приметы Данила: на вид 12−14 лет, худощавого телосложения, рост 150−160 см, лицо овальное
Был одет в куртку синего цвета с капюшоном на молнии, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета на шнуровке, по бокам надписи красного цвета латинскими буквами.