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14:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

Подросток ушёл из дома днём 16 мая и с тех пор его никто не видел.

Мальчик пропал в Пермском крае. 16 мая 13-летний Данил Сабиров ушёл из дома в поселке Рябинино Чердынского района и с тех пор его никто не видел.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, поступило в следственные органы Следственного комитета поступило заявление о пропаже Данила Сабирова. Выяснилось, что ребёнок вышел из дома днём до настоящего времени его местонахождение не известно.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко. В поисках подростка участвуют сотрудники полиции, МЧС, работники отдела криминалистики и Чердынского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю, волонтёры и местные жители. Следователи осмотрели дом, опросили соседей, сейчас допрашивают свидетелей.

По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Приметы Данила: на вид 12−14 лет, худощавого телосложения, рост 150−160 см, лицо овальное монгольско-европейского типа, глаза темные, волосы черные, стрижка короткая. Над левой бровью вертикальный шрам, посередине лба горизонтальный шрам.

Был одет в куртку синего цвета с капюшоном на молнии, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета на шнуровке, по бокам надписи красного цвета латинскими буквами.

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