На Урале появился новый способ мошенничества

Только за минувшие сутки зарегистрировано пять фактов. Суммы похищенного разные: от несколько тысяч до миллионов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Схема следующая: на телефон через различные популярные мессенджеры поступают сообщения, замаскированные под сервисные центры банков. В тексте говорится о списании денежных средств с банковской карты за покупку товара, приобретенного через сайт «OZON», которую в действительности потерпевшие не совершали. Когда граждане звонят по указанному номеру телефона, мошенник подтверждает, что с банковской карты произведено списание.

После этого он предлагает для приостановления операции сообщить персональные данные, логины и пароли, поступившие по смс-сообщению. С помощью этих данных преступник похищает деньги со счета.