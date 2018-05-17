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14:41 (мск), источник: ЕАН

На Урале появился новый способ мошенничества

В Тюменской области зафиксирован новый способ мошенничества. Его жертвами становятся абсолютно все — студенты, преподаватели, предприниматели, домохозяйки, пенсионеры.

Только за минувшие сутки зарегистрировано пять фактов. Суммы похищенного разные: от несколько тысяч до миллионов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Схема следующая: на телефон через различные популярные мессенджеры поступают сообщения, замаскированные под сервисные центры банков. В тексте говорится о списании денежных средств с банковской карты за покупку товара, приобретенного через сайт «OZON», которую в действительности потерпевшие не совершали. Когда граждане звонят по указанному номеру телефона, мошенник подтверждает, что с банковской карты произведено списание.

После этого он предлагает для приостановления операции сообщить персональные данные, логины и пароли, поступившие по смс-сообщению. С помощью этих данных преступник похищает деньги со счета.

Сотрудники полиции напоминают, что любые сообщения о блокировке карты, даже от сотрудников банка, необходимо проверять, позвонив по телефону горячей линии указанной на оборотной стороне карты. И нужно помнить, что никто не может просить коды безопасности карт по смс-сообщениям и по телефону.

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