На Урале появился новый способ мошенничества
В Тюменской области зафиксирован новый способ мошенничества. Его жертвами становятся абсолютно все — студенты, преподаватели, предприниматели, домохозяйки, пенсионеры.
В Тюменской области зафиксирован новый способ мошенничества. Его жертвами становятся абсолютно все — студенты, преподаватели, предприниматели, домохозяйки, пенсионеры.
Только за минувшие сутки зарегистрировано пять фактов. Суммы похищенного разные: от несколько тысяч до миллионов, сообщает
Схема следующая: на телефон через различные популярные мессенджеры поступают сообщения, замаскированные под сервисные центры банков. В тексте говорится о списании денежных средств с банковской карты за покупку товара, приобретенного через сайт «OZON», которую в действительности потерпевшие не совершали. Когда граждане звонят по указанному номеру телефона, мошенник подтверждает, что с банковской карты произведено списание.
После этого он предлагает для приостановления операции сообщить персональные данные, логины и пароли, поступившие по
Сотрудники полиции напоминают, что любые сообщения о блокировке карты, даже от сотрудников банка, необходимо проверять, позвонив по телефону горячей линии указанной на оборотной стороне карты. И нужно помнить, что никто не может просить коды безопасности карт по