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14:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Выпавший из накренившегося крана в Омске рабочий находится в больнице

Инцидент произошел в четверг в элитном микрорайоне.

В Омске в четверг произошло ЧП: в элитном микрорайоне «Старгород» чуть не упал работавший башенный кран. Он сильно накренился, из кабины выпал крановщик.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, крановщик получил травмы головы и внутренних органов, был оперативно доставлен в БСМП-1, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По данным регионального ГУ МЧС, привлечение специальных служб в связи с инцидентом не потребовалось, необходимости в проведении аварийно-спасательных работ нет. Сейчас на место происшествия выехали представители регионального Минстроя, чтобы определить причины, приведшие к крену машины.

Напомним, в октябре 2015 года в Омске произошла резонансная трагедия, связанная с падением крана. В результате крушения многотонного крана КБ-403А со стройки торгово-выставочного комплекса с гостиницей «Апарт-отель «Маршал» на улицу Жукова погибли четыре человека, включая ребенка.

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Выпавший из накренившегося крана в Омске рабочий находится в больнице
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