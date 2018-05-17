Выпавший из накренившегося крана в Омске рабочий находится в больнице

В Омске в четверг произошло ЧП: в элитном микрорайоне «Старгород» чуть не упал работавший башенный кран. Он сильно накренился, из кабины выпал крановщик.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, крановщик получил травмы головы и внутренних органов, был оперативно доставлен в БСМП-1, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По данным регионального ГУ МЧС, привлечение специальных служб в связи с инцидентом не потребовалось, необходимости в проведении аварийно-спасательных работ нет. Сейчас на место происшествия выехали представители регионального Минстроя, чтобы определить причины, приведшие к крену машины.