Выпавший из накренившегося крана в Омске рабочий находится в больнице
Инцидент произошел в четверг в элитном микрорайоне.
Инцидент произошел в четверг в элитном микрорайоне.
В Омске в четверг произошло ЧП: в элитном микрорайоне «Старгород» чуть не упал работавший башенный кран. Он сильно накренился, из кабины выпал крановщик.
Как сообщили в
По данным регионального ГУ МЧС, привлечение специальных служб в связи с инцидентом не потребовалось, необходимости в проведении
Напомним, в октябре 2015 года в Омске произошла резонансная трагедия, связанная с падением крана. В результате крушения многотонного крана КБ-403А со стройки