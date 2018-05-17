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16:11 (мск), источник: Клопс.ru

Под Балтийском гружёная фура попала в ДТП перед железнодорожным переездом

Под Балтийском водитель грузовика пострадал в дорожно-транспортном происшествии возле железнодорожного переезда. Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

Авария случилась в четверг, 17 мая, около 13:00. Фура, перевозившая гружёный морской контейнер в порт, спускалась с горки и выкатилась на обочину. У водителя оказалось разбито лицо.

«Он ходил вокруг машины в шоковом состоянии от случившегося», — отметил очевидец.

Чтобы вернуть машину с полуприцепом на дорогу, пришлось снимать с неё контейнер с помощью портового погрузчика. В результате на дороге образовалась автомобильная пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.
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