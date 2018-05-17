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15:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прокурор просит «закрыть» подельницу барда Новикова на 5,5 лет

Точку поставят на следующей неделе.

Источник: УралИнформБюро

17 мая в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу Ларисы Ассоновой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Гособвинитель просил отправить ее за решетку на 5 лет 6 месяцев — с учетом приговора Сысертского райсуда, вынесенного в ноябре 2017 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года Ассонова в сговоре с бардом Александром Новиковым и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым похитила у пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» 54 миллиона рублей. Потерпевшими по делу проходят 65 человек.

Роль Ассоновой заключалась в том, что она находила фирмы-однодневки и обеспечивала перечисление денег на их счета.

Женщина признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело было выделено в отдельное производство.

18 мая Ассонова выступит с последним словом. Приговор ей огласят 21 мая 2018 года.

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