Прокурор просит «закрыть» подельницу барда Новикова на 5,5 лет

Источник: УралИнформБюро

17 мая в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу Ларисы Ассоновой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Гособвинитель просил отправить ее за решетку на 5 лет 6 месяцев — с учетом приговора Сысертского райсуда, вынесенного в ноябре 2017 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года Ассонова в сговоре с бардом Александром Новиковым и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым похитила у пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» 54 миллиона рублей. Потерпевшими по делу проходят 65 человек.

Роль Ассоновой заключалась в том, что она находила фирмы-однодневки и обеспечивала перечисление денег на их счета.

Женщина признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело было выделено в отдельное производство.