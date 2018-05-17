Администраторов нескольких сельскохозяйственных предприятий страны подозревают в отмывании денег

По итогам масштабных обысков задержаны три человека. По данным прокуратуры по особым делам, они почти год оформляли фиктивные сделки, не выплачивая налоги. В сумме это три миллиона леев.



Другой задержанный был более разговорчивым.



По словам прокуроров, предприниматели действовали в сговоре, подделывая документы о покупке товаров и оплате услуг. Деньги переводили на банковские счета, а затем обналичивали. Один из них по фальшивым документам снял в банке семь миллионов леев.



«Они якобы закупали подсолнечник. И только потом подделывали документы, указывая в них владельцев земельных участков, которые подсолнечник никогда не выращивали», — сказала прокурор ПБОПОД Марианна Казаку.



Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.