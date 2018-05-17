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15:16 (мск), источник: Publika.md

Администраторов нескольких сельскохозяйственных предприятий страны подозревают в отмывании денег

В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег подозревают администраторов нескольких сельскохозяйственных предприятий.

Источник: Publika.md

По итогам масштабных обысков задержаны три человека. По данным прокуратуры по особым делам, они почти год оформляли фиктивные сделки, не выплачивая налоги. В сумме это три миллиона леев.

Другой задержанный был более разговорчивым.

По словам прокуроров, предприниматели действовали в сговоре, подделывая документы о покупке товаров и оплате услуг. Деньги переводили на банковские счета, а затем обналичивали. Один из них по фальшивым документам снял в банке семь миллионов леев.

«Они якобы закупали подсолнечник. И только потом подделывали документы, указывая в них владельцев земельных участков, которые подсолнечник никогда не выращивали», — сказала прокурор ПБОПОД Марианна Казаку.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

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