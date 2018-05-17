Бывшего замминистра культуры задержали по делу о крупном хищении в Эрмитаже

Источник: РИА Новости

Также задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, фигурировавший в «деле реставраторов».

«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — рассказала Петренко.

Вчера и сегодня следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.