Бывшего замминистра культуры задержали по делу о крупном хищении в Эрмитаже
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Также задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, фигурировавший в «деле реставраторов».
«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — рассказала Петренко.
Вчера и сегодня следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.
Пирумов был ключевым фигурантом громкого «дела реставраторов» — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, которые похитили более ста миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.