Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15:28 (мск), источник: РИА Новости

Бывшего замминистра культуры задержали по делу о крупном хищении в Эрмитаже

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-замминистра культуры Григория Пирумова вновь задержали по делу о коррупции. На этот раз речь идет о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Также задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, фигурировавший в «деле реставраторов».

«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — рассказала Петренко.

Вчера и сегодня следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.

Пирумов был ключевым фигурантом громкого «дела реставраторов» — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, которые похитили более ста миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

Пирумову увеличили штраф и лишили госнаграды
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2017© Ньюстюб
 Симоньян прокомментировала призыв СМИ США бомбить Крымский мост
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Супруги из США откопали у себя во дворе сейф с драгоценностями
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь