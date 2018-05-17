В Крыму взяли под стражу капитана задержанного украинского судна

Источник: РИА Новости

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Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано 4 мая в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ «Аметист». Судно и экипаж — пять граждан Украины — были доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий». В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В. В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.

«Ему (капитану) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Кроме того, пограничниками в ходе оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что в исключительной экономической зоне Украины продолжают оставаться около 20 километров сетей, установленных командой «ЯМК-0041».