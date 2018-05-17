Нижегородец получил 11 млн руб. страховки по подложным документам о болезни

В ходе расследования выяснилось, что с 2007 по 2013 годы 44-летний мужчина заключил с различными банками ипотечные и кредитные договоры на покупку и строительство недвижимости на общую сумму более 24 млн руб. и застраховал на эту же сумму свою жизнь. Затем ему сделали операцию для исследования удаленного у него биоматериала. Воспользовавшись случаем, нижегородец подложил вместо своих экземпляров биологические материалы человека с онкозаболеванием, и тем самым ввел в заблуждение экспертную медицинскую комиссию. По незаконно полученным документам об инвалидности страховые компании выплатили обвиняемому более 11 млн руб., еще 14 млн руб. выплат мужчина не успел получить из-за вмешательства сотрудников полиции. Кроме того, все это время нижегородцу выплачивалась пенсия по инвалидности.



В настоящее время дело направлено в суд. За мошенничество в крупном размере в сфере страхования предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тыс. руб.



