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16:03 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии шесть человек погибли в результате ДТП со спецмашиной

УФА, 17 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся в четверг со строительной спецмашиной в Башкирии, погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД России.

Источник: РИА Новости

По данным собеседника агентства, авария произошла около 17.00 (15.00 мск) на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе республики.

«Предположительно столкнулись легковой автомобиль и строительная спецмашина. В результате аварии шесть человек погибли», — сказал собеседник агентства, отметив, что более подробная информация уточняется.

По данным пресс-службы МВД, столкнулись экскаватор-погрузчик и автомобиль Lada Largus.

«По предварительным данным, экскаватор двигался по крайней правой полосе в направлении Стерлитамака, легковой автомобиль под управлением жителя Оренбургской области двигался в том же направлении. Все погибшие — из легковушки», — сообщил РИА Новости представитель башкирской полиции в ГИБДД региона.

На место трагедии выехал начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов. «На месте аварии работают экстренные службы, подробности уточняются», — говорится в сообщении регионального ГИБДД.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек и две единицы техники.

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