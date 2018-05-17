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16:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Новой Усмани ввели карантин по бешенству из-за собаки

Ограничения ввели до 19 июля.

Карантин по бешенству ввели в селе Новая Усмань из-за собаки во вторник, 15 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель руководителя Новоусманской районной станции по борьбе с болезнями животных Иван Перегудов в четверг, 17 мая.

Хозяева частного подворья на улице Пожарского приютили бездомную собаку. Животное пало. Сельчане обратились к сотрудникам районной ветстанции. Результаты клинических данных подтвердили заболевание животного. Хозяева подворья проходят лечение.

Это уже третий случай заболевания бешенством на территории Новоусманского района в 2018 году. Ограничения в селе ввели до 19 июля.

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