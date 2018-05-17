В Новой Усмани ввели карантин по бешенству из-за собаки

Карантин по бешенству ввели в селе Новая Усмань из-за собаки во вторник, 15 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель руководителя Новоусманской районной станции по борьбе с болезнями животных Иван Перегудов в четверг, 17 мая.