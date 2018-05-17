В Новой Усмани ввели карантин по бешенству из-за собаки
Ограничения ввели до 19 июля.
Ограничения ввели до 19 июля.
Карантин по бешенству ввели в селе Новая Усмань
Хозяева частного подворья на улице Пожарского приютили бездомную собаку. Животное пало. Сельчане обратились к сотрудникам районной ветстанции. Результаты клинических данных подтвердили заболевание животного. Хозяева подворья проходят лечение.
Это уже третий случай заболевания бешенством на территории Новоусманского района в 2018 году. Ограничения в селе ввели до 19 июля.