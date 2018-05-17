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17:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил домашний арест депутата ЗС НО Александра Бочкарева до 19 июня

Московский районный суд Нижнего Новгорода принял решение продлить домашний арест депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарева до 19 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании суда, 17 мая.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как считает следствие, Бочкарев, находясь на свободе, может оказать влияние на ход дела, используя служебные связи, а также уничтожить доказательства, тем самым воспрепятствовав следствию.

Защита Бочкарева высказала возражение против удовлетворения ходатайства о продлении меры пресечения, сославшись на слова следователя о том, что практически все доказательства собраны, и отметив, что дальнейшей необходимости содержания под домашним арестом в связи с этим нет.

Бочкарев и его адвокаты попросили изменить меру пресечения на более мягкую — залог в 5 млн рублей.

Представитель прокуратуры отметил, что надзорное ведомство поддерживает ходатайство следователя и считает его обоснованным.

Выслушав доводы обеих сторон, судья принял решение продлить Александру Бочкареву срок домашнего ареста еще на один месяц — по 19 июня включительно.

Напомним, председателя НРО партии «Справедливая Россия» Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал. Арест был продлен до 19 мая.

Прокуратура ходатайствовала о лишении Бочкарева депутатских полномочий, но получила отказ.

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