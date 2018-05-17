Суд продлил домашний арест депутата ЗС НО Александра Бочкарева до 19 июня

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как считает следствие, Бочкарев, находясь на свободе, может оказать влияние на ход дела, используя служебные связи, а также уничтожить доказательства, тем самым воспрепятствовав следствию.

Защита Бочкарева высказала возражение против удовлетворения ходатайства о продлении меры пресечения, сославшись на слова следователя о том, что практически все доказательства собраны, и отметив, что дальнейшей необходимости содержания под домашним арестом в связи с этим нет.

Бочкарев и его адвокаты попросили изменить меру пресечения на более мягкую — залог в 5 млн рублей.

Представитель прокуратуры отметил, что надзорное ведомство поддерживает ходатайство следователя и считает его обоснованным.

Выслушав доводы обеих сторон, судья принял решение продлить Александру Бочкареву срок домашнего ареста еще на один месяц — по 19 июня включительно.

Напомним, председателя НРО партии «Справедливая Россия» Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал. Арест был продлен до 19 мая.