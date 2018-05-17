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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове СК возбудил уголовное дело в отношении депутата гордумы Игоря Амураля

В Ростове-на-Дону после конфликта на проезжей части между депутатом городской думы Игорем Амуралем и его оппонентом возбуждены уголовные дела, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

«В отношении одного из них возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и повреждение чужого имущества. В отношении другого — за угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, каждый из подозреваемых отрицает свою причастность к преступлениям и выдвигает свою версию конфликта. Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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