Под Воронежем похитили земельный участок, стоящий более 13 миллионов рублей

Коммерческая организация на основании якобы выданного в 1994 году в администрации села Новая Усмань свидетельства о праве собственности на территорию площадью 34,5 тысячи гектаров окончательно оформила ее в качестве своего имущества в 2017 году. Однако оказалось, что документ из 90-х — подделка. На самом деле районные власти в собственность коммерсантам эту землю не отдавали.