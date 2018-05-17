Под Воронежем похитили земельный участок, стоящий более 13 миллионов рублей
Коммерсанты подделали документы.
Коммерсанты подделали документы.
Сотрудники прокуратуры Новоусманского района раскрыли хищение земельного участка кадастровой стоимостью более 13 миллионов рублей.
Коммерческая организация на основании якобы выданного в 1994 году в администрации села Новая Усмань свидетельства о праве собственности на территорию площадью 34,5 тысячи гектаров окончательно оформила ее в качестве своего имущества в 2017 году. Однако оказалось, что документ из 90-х — подделка. На самом деле районные власти в собственность коммерсантам эту землю не отдавали.
— На основании материалов прокурорской проверки сотрудники следственного отдела ОМВД по Новоусманскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание, грозящее аферистам, — десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Идет следствие, — рассказали в прокуратуре Новоусманского района.