Руководитель аппарата гордумы Челябинска признал свою вину

В Челябинске Тракторозаводский районный суд избирает меру пресечения руководителю аппарата городской думы Юрию Чанову, задержанному утром 16 мая. Он просит не заключать его в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишут местные СМИ, в суде Чанов признал свою вину. Также он считает, что пошёл на добровольное сотрудничество со следствием.

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«Я подтвердил показания свидетелей, согласен с ними», — цитирует его издание Znak.com.

Чанов также готов и дальше сотрудничать со следствием и не собирается скрываться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель аппарата думы Челябинска был задержан 15 мая в аэропорту «Кольцово». Его подозревают в получении взятки.