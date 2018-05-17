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16:13 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Удирал от полиции: в МВД рассказали подробности аварии на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

Сегодня около 6.00 утра на пресечении улицы Октябрьской революции и проспекта Салавата Юлаева, инспекторами Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе был замечен автомобиль «Тойота Камри», маневры которой позволили предположить, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

Сегодня Полицейские попытались остановить иномарку, но водитель не подчинился требованиям инспекторов дорожно-патрульной службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники ГИБДД, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать водителя-нарушителя и передали ориентировку об автомобиле-нарушителе другим экипажам. На некоторое время водителю «Тойоты» удалось скрыться из зоны видимости полицейских, но вскоре автомобиль был обнаружен на парковке торгового цента на улице 50-летия СССР.

На повторные требования об остановке водитель снова не реагировал и предпринял попытку скрыться: увидев патрульную автомашину, прибавил скорость, во время движения опасно маневрировал, игнорировал все требования остановиться. В дальнейшем в ходе движения по проспекту Салавата Юлаева иномарка совершила столкновение с металлической опорой.

В результате дорожной аварии, водитель с различными травмами каретой скорой помощи был направлен в медицинское учреждение. Было установлено, что данной автомашиной управлял 24-летний житель Давлекановского района Республики.

В медицинское учреждение было выдано направление на медицинское освидетельствование данного водителя.

Если факт опьянения подтвердиться, водитель понесет наказание, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее, в декабре 2016 года, судом было принято решение о лишении данного гражданина права управления за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

После совершения ДТП водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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