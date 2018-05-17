Удирал от полиции: в МВД рассказали подробности аварии на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

Сегодня Полицейские попытались остановить иномарку, но водитель не подчинился требованиям инспекторов дорожно-патрульной службы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wNRdSTAdw_g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники ГИБДД, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать водителя-нарушителя и передали ориентировку об автомобиле-нарушителе другим экипажам. На некоторое время водителю «Тойоты» удалось скрыться из зоны видимости полицейских, но вскоре автомобиль был обнаружен на парковке торгового цента на улице 50-летия СССР.

На повторные требования об остановке водитель снова не реагировал и предпринял попытку скрыться: увидев патрульную автомашину, прибавил скорость, во время движения опасно маневрировал, игнорировал все требования остановиться. В дальнейшем в ходе движения по проспекту Салавата Юлаева иномарка совершила столкновение с металлической опорой.

В результате дорожной аварии, водитель с различными травмами каретой скорой помощи был направлен в медицинское учреждение. Было установлено, что данной автомашиной управлял 24-летний житель Давлекановского района Республики.

В медицинское учреждение было выдано направление на медицинское освидетельствование данного водителя.

Если факт опьянения подтвердиться, водитель понесет наказание, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее, в декабре 2016 года, судом было принято решение о лишении данного гражданина права управления за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.