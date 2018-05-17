Два человека пострадали в ДТП с участием «скорой помощи» на Дону

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла 16 мая около полуночи на дороге Аксай — Большой Лог.

По предварительным данным, автомобиль «скорой помощи» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего его отбросило на прицеп проезжавшего мимо грузовика.

В результате аварии водителя иномарки и фельдшера «скорой» с травмами доставили в больницу.