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16:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с участием «скорой помощи» на Дону

Два человека пострадали в результате ДТП с участием машины «скорой помощи» в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла 16 мая около полуночи на дороге Аксай — Большой Лог.

По предварительным данным, автомобиль «скорой помощи» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего его отбросило на прицеп проезжавшего мимо грузовика.

В результате аварии водителя иномарки и фельдшера «скорой» с травмами доставили в больницу.

Водителю служебного автомобиля оказали помощь на месте происшествия.

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