В Волгограде директор стройфирмы не заплатил 17 миллионов рублей налогов

Этот бизнесмен долгие месяцы не перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А на его фирмы, между тем, работает 600 человек. В итоге он задолжал в бюджет ни много, ни мало — 17 миллионов рублей.

Причем, как показала проверка, деньги у фирмы в этот период на счетах были. Но расходовал их директор по своему усмотрению. В частности, он выдавал займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг технику, погашал кредиты… Всего за этот период было потрачено 130миллионов рублей, а вот налоги так и не заплатил.