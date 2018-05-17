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17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде директор стройфирмы не заплатил 17 миллионов рублей налогов

В Волгоградской области за неуплату налогов будут судить 43-летнего директора строительной фирмы. Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение и дело передано в суд.

Этот бизнесмен долгие месяцы не перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А на его фирмы, между тем, работает 600 человек. В итоге он задолжал в бюджет ни много, ни мало — 17 миллионов рублей.

Причем, как показала проверка, деньги у фирмы в этот период на счетах были. Но расходовал их директор по своему усмотрению. В частности, он выдавал займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг технику, погашал кредиты… Всего за этот период было потрачено 130миллионов рублей, а вот налоги так и не заплатил.

Вскрыли такую «экономику» на стройфирме сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину директор отрицать не стал. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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