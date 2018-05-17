20-летняя девушка пропала без вести в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области 20-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области 20-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию о пропаже местные волонтеры разместили на странице талдыкорганского блогера Кайрата Абдрахмана.
«Каирбекова Жумагуль Кайырбековна, 1998 года рождения, 15 мая ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рост девушки составляет примерно 174−175 см, волосы ниже плеч, среднего телосложения.