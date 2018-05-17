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16:13 (мск), источник: Kazinform

20-летняя девушка пропала без вести в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области 20-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Информацию о пропаже местные волонтеры разместили на странице талдыкорганского блогера Кайрата Абдрахмана.

«Каирбекова Жумагуль Кайырбековна, 1998 года рождения, 15 мая ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост девушки составляет примерно 174−175 см, волосы ниже плеч, среднего телосложения.

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