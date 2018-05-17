Экс-замминистра культуры задержан по делу о хищениях в Эрмитаже

Читайте также Эрмитаж отказался от установки скульптуры Микки Мауса

Как сообщает Следственный комитет России, по материалам уголовного дела, хищения на эрмитажных стройках составляют не менее 450 миллионов рублей.

В рамках расследования задержан бывший заместитель министра культура России, а также руководитель крупной строительной компании. Также в деле фигурирует бывший глава одного из департаментов министерства культуры.

В следствии полагают, что при непосредственном участии подозреваемых был заключен госконтракт, при этом намерений его исполнить не было с самого начала. А большая часть аванса была выведена в подконтрольные фирмы.