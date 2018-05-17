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18:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградку судят за мошенничество при получении денег на жилье

Прокурор Кумылженского района Волгоградской области утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении денег на строительство жилья.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, на строительство индивидуального жилого дома женщине было предоставлено более одного миллиона рублей. Деньги она получила по категории «молодая семья (АПК)» в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Основным условием получения данной выплаты являлась то, что один из членов семьи должен работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере. Обвиняемая в сельской местности не работала, и предоставила фиктивные документы. Теперь злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Вину в содеянном женщина не признает.

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