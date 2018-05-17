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16:39 (мск), источник: Tengrinews

Машина скорой помощи горела в Костанайской области

Автомобиль скорой медицинской помощи загорелся в Костанайской области, передает Alau.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает портал, происшествие случилось 15 мая в городе Житикара. Видео инцидента прислали в редакцию очевидцы. В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ сообщили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Сгорел моторный отсек в кабине и частично обшивка крыши и сиденья. Площадь пожара — 1,5 квадратных метра. На место пожара выезжали четыре человека личного состава пожарной части № 5 на одной автоцистерне. Ликвидирован пожар в 20.36. Автомобиль ехал из центральной районной больницы на заправку», — сообщили в ведомстве.

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