В Петропавловске выявили преступную группу из чиновников ЖКХ
Сотрудники акимата нанесли ущерб государству на 200 млн тенге. В Нацбюро отметили, что коррупция в сфере строительства и ЖКХ растёт.
Сотрудники акимата нанесли ущерб государству на 200 млн тенге. В Нацбюро отметили, что коррупция в сфере строительства и ЖКХ растёт.
В Петропавловске чиновники оформляли земельные участки и подлежащие сносу дома на доверенных лиц, чтобы получить квартиру или компенсацию, передаёт «Петропавловск.news».
Сотрудники антикоррупционной службы выявили факт хищения государственных средств, выделенных на благоустройство нового строящегося микрорайона «Жас Оркен».
«Преступная группа, в составе исполняющего обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Омирсеитова, юриста Есетова и других лиц, с 2015 по 2017 годы, используя свои служебные полномочия, незаконно оформляли на доверенных лиц частные дома и земельные участки для получения благоустроенных квартир или денежной компенсации», — сообщил руководитель следственного управления областного департамента Нацбюро по противодействию коррупции Асылбек Идрисов на встрече в акимате города.
Общая сумма ущерба составила более 200 млн тенге. Уголовное дело в отношении чиновников в настоящее время находится в суде.
«Как показывает практика, в текущем году тенденция совершения коррупционных преступлений в сфере строительства и ЖКХ сохраняется и уже начинает приобретать системный характер», — отметил Асылбек Идрисов.
По его словам, с начала года в сфере
«К сожалению, совершаются ошибки, конечно, в этом есть наша вина, мы действительно не досмотрели. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы минимизировать и исключить коррупционные проявления в госучреждении», -отметил аким города Марат Тасмаганбетов.
Градоначальник добавил, что в акимате остро не хватает специалистов. На сегодняшний день открыто 14 вакансий. Работники по договору получают заработную плату в размере 31 648 тенге. Средняя заработная плата работников акимата составляет порядка 75 тысяч тенге, наибольшая нагрузка приходится на специалистов отдела ЖКХ.
В микрорайонах «Жас Оркен», «Береке», «Юбилейный» Петропавловска построено 24 многоэтажных жилых дома на 1 768 квартир. В 2018 году будет построено 11 многоэтажных жилых домов и жилой комплекс в общей сложности на 1 293 квартиры.