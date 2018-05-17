В Петропавловске выявили преступную группу из чиновников ЖКХ

Источник: Informburo.kz

В Петропавловске чиновники оформляли земельные участки и подлежащие сносу дома на доверенных лиц, чтобы получить квартиру или компенсацию, передаёт «Петропавловск.news».

Сотрудники антикоррупционной службы выявили факт хищения государственных средств, выделенных на благоустройство нового строящегося микрорайона «Жас Оркен».

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«Преступная группа, в составе исполняющего обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Омирсеитова, юриста Есетова и других лиц, с 2015 по 2017 годы, используя свои служебные полномочия, незаконно оформляли на доверенных лиц частные дома и земельные участки для получения благоустроенных квартир или денежной компенсации», — сообщил руководитель следственного управления областного департамента Нацбюро по противодействию коррупции Асылбек Идрисов на встрече в акимате города.

Общая сумма ущерба составила более 200 млн тенге. Уголовное дело в отношении чиновников в настоящее время находится в суде.

«Как показывает практика, в текущем году тенденция совершения коррупционных преступлений в сфере строительства и ЖКХ сохраняется и уже начинает приобретать системный характер», — отметил Асылбек Идрисов.

По его словам, с начала года в сфере жилищно-коммунального хозяйства было выявлено 13 преступлений, в строительной — пять.

«К сожалению, совершаются ошибки, конечно, в этом есть наша вина, мы действительно не досмотрели. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы минимизировать и исключить коррупционные проявления в госучреждении», -отметил аким города Марат Тасмаганбетов.

Градоначальник добавил, что в акимате остро не хватает специалистов. На сегодняшний день открыто 14 вакансий. Работники по договору получают заработную плату в размере 31 648 тенге. Средняя заработная плата работников акимата составляет порядка 75 тысяч тенге, наибольшая нагрузка приходится на специалистов отдела ЖКХ.