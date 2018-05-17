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17:42 (мск), источник: Фонтанка

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сертолово

Дорожная авария с участием двух иномарок произошла в Выборгском районе Ленобласти днём 17 мая. Ранены три человека, один — серьёзно.

Около 13:10 на 26-м километре дороги Парголово — Огоньки на регулируемом перекрёстке столкнулись Nissan Almera и Mitsubishi. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, тяжелые травмы получили 23-летний водитель «Ниссан», его 22-летняя пассажирка находится в удовлетворительном состоянии.

За рулём «Мистубиши» находилась 69-летняя женщина, она осталась цела. А вот её 10-летняя пассажирка получила травмы средней степени тяжести.

Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

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