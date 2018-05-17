Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сертолово

Около 13:10 на 26-м километре дороги Парголово — Огоньки на регулируемом перекрёстке столкнулись Nissan Almera и Mitsubishi. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, тяжелые травмы получили 23-летний водитель «Ниссан», его 22-летняя пассажирка находится в удовлетворительном состоянии.