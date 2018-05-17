Жителя Воронежской области будут лечить за убийство отца под Новый год

Жителя Калачеевского района отправят на принудительное лечение по просьбе следствия. Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что 48-летний мужчина убил отца в состоянии невменяемости, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в четверг, 17 мая.

Тело 77-летнего мужчины нашли дома в селе Пришиб Калачеевского района утром 1 января 2018 года. В убийстве заподозрили 48-летнего сына погибшего. По версии следствия, в новогоднюю ночь мужчина взял молоток и стал бить отца по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм пенсионер умер на месте. Во время избиения житель Калачеевского района выкрикивал угрозы сестре и матери, а потом стал наносить им удары молотком и ножом. Женщины получили легкий вред здоровью.