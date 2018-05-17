Жителя Воронежской области будут лечить за убийство отца под Новый год
Мужчину признали невменяемым.
Мужчину признали невменяемым.
Жителя Калачеевского района отправят на принудительное лечение по просьбе следствия.
Тело 77-летнего мужчины нашли дома в селе Пришиб Калачеевского района утром 1 января 2018 года. В убийстве заподозрили 48-летнего сына погибшего. По версии следствия, в новогоднюю ночь мужчина взял молоток и стал бить отца по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм пенсионер умер на месте. Во время избиения житель Калачеевского района выкрикивал угрозы сестре и матери, а потом стал наносить им удары молотком и ножом. Женщины получили легкий вред здоровью.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). У подозреваемого было психическое заболевание, поэтому его обследовали в стационаре. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина совершил преступление в невменяемом состоянии. Следователи направили дело в суд, жителя села будут принудительно лечить.