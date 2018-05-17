Издевались над домработницей: виновные получили 20 лет колонии на пятерых
Согласно приговору, со всех обвиняемых солидарно в пользу потерпевшей домработницы взыскано 2 000 рублей материальной компенсации морального вреда.
Согласно приговору, со всех обвиняемых солидарно в пользу потерпевшей домработницы взыскано 2 000 рублей материальной компенсации морального вреда.
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Суд Минского района огласил приговор в отношении пятерых жителей Минского района, которые издевались над домработницей, сообщил Верховный суд.
Суд начал рассматривать уголовное дело об издевательствах над домработницей в Боровлянах 25 апреля.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в ложном доносе, а также в пособничестве. Обвиняемыми являются семья из 5 человек: две женщины и трое мужчин.
Старшая из женщин признана виновной в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, заведомом ложном доносе о совершенном преступлении. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества, сообщили в Верховном суде.
Вторая женщина признана виновной в вымогательстве, в пособничестве в заведомо ложном доносе, и наказана лишением свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества.
Один из обвиняемых признан виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительном сговору, в пособничестве в заведомо ложном доносе. Ему назначено наказание в лишения свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.
Еще двоих мужчин суд признал виновным в вымогательстве, в пособничестве в заведомо ложном доносе, каждому назначено по 4 года колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. На всех семья получила более 20 лет лишения свободы.
Согласно приговору, со всех обвиняемых солидарно в пользу потерпевшей взыскано 2 000 рублей материальной компенсации морального вреда.
Как отметили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.