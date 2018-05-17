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17:36 (мск), источник: Tengrinews

Поезд насмерть сбил школьницу в Караганде

18-летняя карагандинка погибла, попав под поезд на железнодорожном участке Караганда-Сортировочная — Астана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла вечером 16 мая на перегоне Сарыбел-Анар. По данным пресс-службы АО «КТЖ-Грузовые перевозки», на данном участке отсутствуют дома и жилые постройки.

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«16 мая в 20.35 часов на участке Караганда-Сортировочная — Астана на перегоне Сарыбел — Анар при скорости 103 километров в час машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода девушки на железнодорожный путь. К сожалению, наезд не удалось предотвратить», — сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

По данным администрации гимназии, в которой училась девушка, погибшей, было 18 лет. Она училась в 11 классе.

«О том, что погибла наша девочка, попала под поезд, мы узнали сегодня утром. Как и при каких обстоятельствах это случилось, мы не знаем. Можем только сказать, что девочке было 18 лет. Она была активисткой, спортсменкой, хорошо училась, хорошистка, была воспитанной и скромной. Она участвовала во всех спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах. У нее были хорошие достижения. В школе у нее были дружеские отношения со всеми: и с девочками, и с мальчиками. На пробных тестированиях она набирала более ста баллов. Семья у нее нормальная, у нее только отец, мама погибла 10 лет назад», — сообщили в гимназии.

В линейном отделе полиции пока по данному факту никаких комментариев не дали. В АО «КТЖ-Грузовые перевозки» призвали казахстанцев быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта.

«Вблизи железной дороги необходимо соблюдать правила безопасности для сохранения жизни и здоровья. Следует помнить — железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося поезда или локомотива», — добавили в пресс-службе.

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