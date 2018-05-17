Поезд насмерть сбил школьницу в Караганде

«О том, что погибла наша девочка, попала под поезд, мы узнали сегодня утром. Как и при каких обстоятельствах это случилось, мы не знаем. Можем только сказать, что девочке было 18 лет. Она была активисткой, спортсменкой, хорошо училась, хорошистка, была воспитанной и скромной. Она участвовала во всех спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах. У нее были хорошие достижения. В школе у нее были дружеские отношения со всеми: и с девочками, и с мальчиками. На пробных тестированиях она набирала более ста баллов. Семья у нее нормальная, у нее только отец, мама погибла 10 лет назад», — сообщили в гимназии.