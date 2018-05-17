Под Волгоградом в дыму задохнулся 37-летний мужчина
Ночью в поселке Аэропорт, расположенного на окраине Волгограда, произошло трагическое чрезвычайное происшествие.
Ночью в поселке Аэропорт, расположенного на окраине Волгограда, произошло трагическое чрезвычайное происшествие.
ЧП случилось примерно в половине второго ночи 17 мая. В одной из квартир дома № 19 вспыхнул пожар. Едкий запах дыма разбудил соседей, которые, первым делом и вызвали пожарных. А после побежали к месту происшествия, прихватив в собой ведра с водой. Как оказалось, в квартире загорелся матрац. Огонь еще не успел разразиться, а вот квартира была полностью в дыму. Соседи самостоятельно, еще до приезда спасателей, смогли потушить возгорание. Они же обнаружили и бездыханное тело владельца квартиры.
К сожалению, медики, прибывшие на место ЧП, ему уже ничем помочь не смогли. Они лишь констатировали смерть. Разбираясь в причинах происшествия, правоохранители и эксперты сошлись на том, что мужчина сам стал виновником случившегося. По словам все тех же соседей, волгоградец в последнее время нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.