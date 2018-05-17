Под Волгоградом в дыму задохнулся 37-летний мужчина

ЧП случилось примерно в половине второго ночи 17 мая. В одной из квартир дома № 19 вспыхнул пожар. Едкий запах дыма разбудил соседей, которые, первым делом и вызвали пожарных. А после побежали к месту происшествия, прихватив в собой ведра с водой. Как оказалось, в квартире загорелся матрац. Огонь еще не успел разразиться, а вот квартира была полностью в дыму. Соседи самостоятельно, еще до приезда спасателей, смогли потушить возгорание. Они же обнаружили и бездыханное тело владельца квартиры.