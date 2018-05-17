У Чернавского моста в Воронеже под машину попала ондатра
Животное
Животное
Воронежцы нашли у Чернавского моста раненого зверька, который оказался ондатрой. Горожане передали животное специалистам из «Центра реабилитации диких животных». Как сообщают его волонтеры, у бедняги рассечен нос, многочисленные порезы на лапах и хвосте. Характер травм указывает на то, что зверь мог попасть под машину.
Ондатру часто назвают мускусной крысой, живет она в прибрежной зоне озер и рек, питаясь водными растениями, лягушками и рыбой. Длина ее тела без учета длинного хвоста составляет 20−40 сантиметров.