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18:30 (мск), источник: Комсомольская правда

У Чернавского моста в Воронеже под машину попала ондатра

Животное каким-то образом выбралось туда, где ездят автомобили.

Воронежцы нашли у Чернавского моста раненого зверька, который оказался ондатрой. Горожане передали животное специалистам из «Центра реабилитации диких животных». Как сообщают его волонтеры, у бедняги рассечен нос, многочисленные порезы на лапах и хвосте. Характер травм указывает на то, что зверь мог попасть под машину.

Ондатру часто назвают мускусной крысой, живет она в прибрежной зоне озер и рек, питаясь водными растениями, лягушками и рыбой. Длина ее тела без учета длинного хвоста составляет 20−40 сантиметров.

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