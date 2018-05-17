В защиту природы: у браконьеров в Ташкенте конфисковали ежей и черепах

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкенте у браконьеров конфисковали боле 35 черепах, 10 ежей и 8 полевых птиц, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

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Инспекторы региональной инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий провели оперативно-профилактические рейды по рынкам «Янгиабад» и «Эски жува».

«В настоящее время по выявленным фактам принимаются соответствующие меры по отношению к правонарушителям в установленном законодательством порядке», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты регулярно проверяют условия содержания животных, занесенных в Красную книгу — сайгаков, тигров, различных видов пернатых.