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17:42 (мск), источник: Sputnik

В защиту природы: у браконьеров в Ташкенте конфисковали ежей и черепах

На прошлой неделе инспекторы Госкомэкологии провели оперативно-профилактические рейды на рынках «Эски жува» и «Янгиабад».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкенте у браконьеров конфисковали боле 35 черепах, 10 ежей и 8 полевых птиц, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

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Инспекторы региональной инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий провели оперативно-профилактические рейды по рынкам «Янгиабад» и «Эски жува».

«В настоящее время по выявленным фактам принимаются соответствующие меры по отношению к правонарушителям в установленном законодательством порядке», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты регулярно проверяют условия содержания животных, занесенных в Красную книгу — сайгаков, тигров, различных видов пернатых.

Зоозащитники отмечают, что чаще всего браконьеры вывозят из Узбекистана среднеазиатских черепах. Это связано с неприхотливостью животных, их можно не кормить несколько дней. Меньшей популярностью у мошенников пользуются змеи, волнистые попугаи и совы, встречаются случаи незаконного вывоза соколов.

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