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17:54 (мск), источник: ТАСС

Суд Херсона арестовал главреда «РИА Новости Украина» на два месяца

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Городской суд Херсона арестовал на два месяца обвиняемого в госизмене главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Решение в четверг огласил судья Ярослав Мусулевский.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство удовлетворить. Срок содержания под стражей установить до 13 июля», — сказал судья.

Защита высказала несогласие с данным решением. «Есть все основания для его оспаривания и отмены. Мой подзащитный считает, что это решение является политическим, а не юридическим», — заявил адвокат Андрей Доманский после судебного заседания.

Слушания в Херсоне

Суд Херсона 17 мая рассматривал вопрос об избрании меры пресечения журналисту, который был задержан в минувший вторник в рамках проведенного Службой безопасности Украины (СБУ) рейда в отношении агентства «РИА Новости Украина». В ходе заседания Вышинскому было предъявлено обвинение в государственной измене, которая выразилась в «предоставлении иностранному государству помощи в проведении деятельности против Украины».

Обосновывая обвинение, прокуратура указала, что подозреваемый «высказывался относительно целесообразности изменения границ Украины, вел агитацию относительно создания на Украине нового государства “Новороссия” со столицей в Донецке с целью объединения с Россией…». В подтверждение он перечислил ряд публикаций, связанных с событиями в 2014 году.

Сам Вышинский назвал происходящее давлением на свободу слова. «Я считаю, что-то дело, которое возбудила в отношении меня СБУ, является прямым давлением на свободу слова в стране», — сказал он на заседании Херсонского городского суда.

Журналист также раскритиковал действия правоохранительных органов, которые ведут дело. «В ходатайстве (об избрании меры пресечения — прим. ТАСС), которое мы получили на руки, огромное количество фактологических ошибок, передергиваний и вообще чуши», — заявил Вышинский.

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По его мнению, прокурор, предъявляя в суде обвинения, «опустил одну важную деталь». «Ни одной статьи (которые приводились в качестве доказательства — прим. ТАСС) не было редакционной. Под каждой был указан автор, и размещены они в рубрике “Точка зрения”, то есть они — авторские, а не подготовленные редакцией», — пояснил журналист.

Кроме того, он опроверг заявление прокурора о том, что агентство «РИА Новости Украина» не зарегистрировано. «Оно зарегистрировано, есть соответствующее свидетельство и печать, указан глава представительства — Андрей Бородин. А я являюсь главредом издания в течение четырех лет», — сказал Вышинский.

В этой связи адвокат предложила суду освободить Вышинского из-под стражи или определить залог. По его словам, доказательства, представленные обвинением, являются недопустимыми, поскольку в деле допущены нарушения. Он, в частности, обратил внимание на то, что обыск в квартире журналиста проводили не те, кто был внесен в протокол обыска. Кроме того, у него также есть замечания к другим аспектам процедуры обыска, во время которого «была изъята часть электронных носителей».

Доманский также опроверг обвинения по поводу ряда размещенных на сайте агентства материалов. «Как может суд учесть в качестве доказательств выдержки из некоторых статей, если не указаны ни авторы, ни полностью статьи. Тем более, что редакция может быть не согласна с авторами текстов, что указано на сайте редакции», — сказал адвокат.

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Рейд против журналистов

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина». Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые использовались «страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

В свою очередь посольство РФ в Киеве потребовало от украинских властей принять все необходимые меры по прекращению насилия над представителями СМИ, немедленно освободить задержанного журналиста, а также объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий. Как сообщил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, Россия направила властям Украины ноты протеста в связи с данным делом.

Озабоченность ситуацией выразил ряд международных организаций. Управление ООН по правам человека отметило растущее число атак против представителей СМИ на Украине. В защиту Вышинского высказалась Международная федерация журналистов и представители ОБСЕ по свободе СМИ.

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