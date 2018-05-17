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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Главу Федерации профсоюзов Татарстана задержали по подозрению в подкупе

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе в крупном размере, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по республике.

Источник: РИА Новости

Уголовное дело в отношении Водопьяновой было возбуждено в марте этого года. Тогда подозреваемая написала явку с повинной, однако позднее отказалась от показаний, после чего была госпитализирована.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Федерации профсоюзов республики Татарстан 63-летней Татьяны Водопьяновой, подозреваемой в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. Ранее Водопьянова находилась на излечении в больнице. Сегодня подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУСК.

По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория «Бакирово», входящему в реестр учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов республики, потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей.

В дальнейшем, как считает следствие, между страховой компанией и санаторием был заключен соответствующий договор, согласно которому страховая компания обязуется при наступлении смерти Водопьяновой либо ее дожития до окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу в размере страховой премии в сумме 500 тысяч рублей, уплаченной санаторием «Бакирово». В результате в апреле 2016 года Водопьянова, как установлено, получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора. В ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и ее доме в селе Набережные Моркваши, изъята необходимая документация и денежные средства.

Следствие полагает, что Водопьянова причастна еще к семи аналогичным эпизодам преступной деятельности в 2009—2014 годах, при этом причиненный ею ущерб превысил 3 миллиона рублей.

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