Рецидивист из Заволжья поджег маршрутку из-за 40 рублей

Пьяный житель Заволжья совершил поджог маршрутки, чтобы скрыть кражу 40 рублей из кабины водителя. Об этом сообщается на сайте Городецкого городского суда.



Согласно материалам дела, 10 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованный во дворе жилого дома пассажирский автобус, у которого со стороны водительской двери было приоткрыто окно. Злоумышленник проник в кабину водителя через окно и похитил 40 рублей 90 копеек из коробки на панели управления. Чтобы скрыть совершенную кражу мужчина решил поджечь подушку пассажирского сиденья в автобусе при помощи зажигалки. После возникновения возгорания обвиняемый скрылся с места преступления.



Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. За поджег автобуса мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также сообщается, что злоумышленник ранее был осужден за хищение металлолома с целью его сбыта и приобретения спиртных напитков.