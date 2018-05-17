Фатальное невезение: парень из Молдовы был насмерть сбит грузовиком в Италии сразу после другого ДТП
Погибшему было всего 32 года.
Погибшему было всего 32 года.
Трагический инцидент произошел в итальянской Болонье: 23-летний гражданин Молдовы был насмерть сбит грузовиком. Прямо перед этим он попал в ДТП на автомобиле — врезался в столб, сообщает crimemoldova.md.
Выбравшись из машины он пошел по дороге, надеясь найти помощь. Тело молодого человека выкинуло в кювет. Прибывшие на место происшествия врачи смогли только констатировать его смерть.