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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Фатальное невезение: парень из Молдовы был насмерть сбит грузовиком в Италии сразу после другого ДТП

Погибшему было всего 32 года.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошел в итальянской Болонье: 23-летний гражданин Молдовы был насмерть сбит грузовиком. Прямо перед этим он попал в ДТП на автомобиле — врезался в столб, сообщает crimemoldova.md.

Выбравшись из машины он пошел по дороге, надеясь найти помощь. Тело молодого человека выкинуло в кювет. Прибывшие на место происшествия врачи смогли только констатировать его смерть.

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