Новый поворот в деле о бизнесе на водительских правах: что решил суд

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Новые подробности нашумевшего скандала, связанного с бизнесом на водительских правах, в котором замешаны несколько работников Агентства публичных услуг Молдовы.

Во вторник сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры провели 60 обысков в служебных помещениях и по месту жительства сотрудников Агентства публичных услуг, а также у работников столичных автошкол. В итоге задержали пятерых человек — главу, замруководителя одного из управлений, а также троих инспекторов Агентств.

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«Суд столичного сектора Буюканы принял сегодня решение применить превентивную меру в отношении пятерых граждан, задержанных по делу о водительских правах. Замглавы одного из управлений и инспектор проведут по 30 суток в изоляторе, а остальные — руководитель управления и еще двое инспекторов — получили по 30 дней домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе НАЦ.

К слову, по делу проходят еще несколько сотрудников четырех столичных автошкол.

По данным Антикоррупционного центра, выявлено 393 случая мошенничества на теоретическом тестировании и 219 нарушений на практических экзаменах. Водительские права, как уточнили в ведомстве, можно было купить за 500−1500 евро.

Согласно материалам этого уголовного дела, в 9% случаев кандидаты на получение водительских прав даже не присутствовали на экзаменах, а в некоторых эпизодах и вовсе находились за пределами страны. Также зарегистрированы случаи, когда вместо кандидата тестирование сдавал экзаменатор.

Как отметили в Антикоррупционном центре, тем, кто все-таки приходил «проверить свои силы», члены экзаменационной комиссии подсказывали правильные ответы либо по телефону, либо прямо в зале, где приводилось тестирование.