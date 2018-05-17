Новый поворот в деле о бизнесе на водительских правах: что решил суд
Судебная инстанция вынесла первое решение в отношении фигурантов скандального дела о продаже водительских прав в Кишиневе.
Судебная инстанция вынесла первое решение в отношении фигурантов скандального дела о продаже водительских прав в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Новые подробности нашумевшего скандала, связанного с бизнесом на водительских правах, в котором замешаны несколько работников Агентства публичных услуг Молдовы.
Во вторник сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры провели 60 обысков в служебных помещениях и по месту жительства сотрудников Агентства публичных услуг, а также у работников столичных автошкол. В итоге задержали пятерых человек — главу, замруководителя одного из управлений, а также троих инспекторов Агентств.
«Суд столичного сектора Буюканы принял сегодня решение применить превентивную меру в отношении пятерых граждан, задержанных по делу о водительских правах. Замглавы одного из управлений и инспектор проведут по 30 суток в изоляторе, а остальные — руководитель управления и еще двое инспекторов — получили по 30 дней домашнего ареста», — сообщили в
К слову, по делу проходят еще несколько сотрудников четырех столичных автошкол.
По данным Антикоррупционного центра, выявлено 393 случая мошенничества на теоретическом тестировании и 219 нарушений на практических экзаменах. Водительские права, как уточнили в ведомстве, можно было купить за 500−1500 евро.
Согласно материалам этого уголовного дела, в 9% случаев кандидаты на получение водительских прав даже не присутствовали на экзаменах, а в некоторых эпизодах и вовсе находились за пределами страны. Также зарегистрированы случаи, когда вместо кандидата тестирование сдавал экзаменатор.
Как отметили в Антикоррупционном центре, тем, кто
В Антикоррупционном центре сообщили, что рассматривается возможность аннулирования водительских прав, выданных с нарушениями. Эта процедура не нова для нашей республики. Впервые такая практика была применена осенью 2016 года. Тогда после серьезного внутреннего расследования, связанного с мерами по борьбе с коррупцией, Госпредприятие CRIS Registru аннулировало водительские права 17 граждан, которые «прошли тестирование “незаконно”, а их экзаменаторами не были включены все нарушения и ошибки».