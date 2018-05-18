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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области вынесли приговор юным грабителям почтальона

Они долго следили за женщиной, набросились на нее и отобрали сумку.

Таловский районный суд вынес приговор жителям поселка Абрамовка за разбой с применением насилия в отношении почтальона.

19 декабря 2017 года молодые люди надели маски и около 13 часов пришли на улицу Ломоносова, спрятались в укромном месте у одного из домов, чтобы напасть на почтальона. Они знали обычный рабочий маршрут 39-летней женщины, местной жительницы. Увидев почтальона, они выбежали из укрытия и, преградив дорогу, потребовали отдать им сумку. При этом один из грабителей достал нож и стал размахивать им перед женщиной. Второй в это время вырвал у нее сумку. Грабители скрылись во дворах, однако вскоре их задержали полицейские.

— 20-летнего грабителя суд приговорил к 3,5 годам колонии. А его 21-летнему соучастнику дали три года, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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