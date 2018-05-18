В Воронежской области вынесли приговор юным грабителям почтальона

19 декабря 2017 года молодые люди надели маски и около 13 часов пришли на улицу Ломоносова, спрятались в укромном месте у одного из домов, чтобы напасть на почтальона. Они знали обычный рабочий маршрут 39-летней женщины, местной жительницы. Увидев почтальона, они выбежали из укрытия и, преградив дорогу, потребовали отдать им сумку. При этом один из грабителей достал нож и стал размахивать им перед женщиной. Второй в это время вырвал у нее сумку. Грабители скрылись во дворах, однако вскоре их задержали полицейские.