Задержан второй обвиняемый в убийстве полицейского и его друга в Есике
Второго обвиняемого в убийстве полицейского и его друга в городе Есик в ходе перестрелки ночью с 7 на 8 мая задержали в Алматинской области. Об этом сообщили в
Второго обвиняемого в убийстве полицейского и его друга в городе Есик в ходе перестрелки ночью с 7 на 8 мая задержали в Алматинской области. Об этом сообщили в
«Установлено, что в произошедшем инциденте принимали участие 8 человек, трое из которых были доставлены с ранениями в районную больницу. Двое из госпитализированных, включая сотрудника полиции, позднее скончались. По факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 99 УК РК “Убийство”. Подозреваемые в его совершении, двое лиц, задержаны и помещены под стражу. Складной нож и охотничье ружье, 12 калибра, ставшие орудием преступления изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что в ходе расследования изучаются и проверяются все обстоятельства по факту — свидетельские показания, запись с камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование находится на особом контроле.
«Действиям всех участников этой потасовки, которая привела к гибели двух человек будет дана правовая оценка. Выясним
Ранее сообщалось, что в городе Есик Алматинской области произошла стрельба, в результате которой погиб сотрудник РУВД и его друг. Мужчины вместе с еще четырьмя знакомыми сидели в кафе. Позже между ними завязалась драка. А когда к компании присоединились еще трое, в ход пошли нож и ружье. Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве полицейского. Второго обвиняемого искали с помощью ориентировок, развешанных по городу.