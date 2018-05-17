Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Названы самые любимые растения россиян на дачах
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Шейк, Водянова: кто еще из звезд живет в гражданском браке
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
19:01 (мск), источник: Tengrinews

Задержан второй обвиняемый в убийстве полицейского и его друга в Есике

Второго обвиняемого в убийстве полицейского и его друга в городе Есик в ходе перестрелки ночью с 7 на 8 мая задержали в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД региона, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Установлено, что в произошедшем инциденте принимали участие 8 человек, трое из которых были доставлены с ранениями в районную больницу. Двое из госпитализированных, включая сотрудника полиции, позднее скончались. По факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 99 УК РК “Убийство”. Подозреваемые в его совершении, двое лиц, задержаны и помещены под стражу. Складной нож и охотничье ружье, 12 калибра, ставшие орудием преступления изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.

Читайте также
Полицейский погиб в результате стрельбы в Есике: задержан подозреваемый

В ведомстве отметили, что в ходе расследования изучаются и проверяются все обстоятельства по факту — свидетельские показания, запись с камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование находится на особом контроле.

«Действиям всех участников этой потасовки, которая привела к гибели двух человек будет дана правовая оценка. Выясним из-за чего произошла ссора, переросшая затем в драку, кто стал зачинщиком инцидента, кому и кем нанесены телесные повреждения, кто и где находился. То есть выстроится полная картина произошедшего. Сейчас в действиях отдельных участников усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 “Хулиганство”, по которому в рамках этого же резонансного факта также начато расследование», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в городе Есик Алматинской области произошла стрельба, в результате которой погиб сотрудник РУВД и его друг. Мужчины вместе с еще четырьмя знакомыми сидели в кафе. Позже между ними завязалась драка. А когда к компании присоединились еще трое, в ход пошли нож и ружье. Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве полицейского. Второго обвиняемого искали с помощью ориентировок, развешанных по городу.

Все новости региона
Денис Тен опубликовал видеоприглашение на свое шоу
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
Ученые рассказали, как изменилась российская дичь за 50 лет
Ожидание и реальность: бассейн в отеле оказался крошечной ванной
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Деревянные медали: этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывались в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь