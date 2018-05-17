Задержан второй обвиняемый в убийстве полицейского и его друга в Есике

Источник: Tengrinews

«Установлено, что в произошедшем инциденте принимали участие 8 человек, трое из которых были доставлены с ранениями в районную больницу. Двое из госпитализированных, включая сотрудника полиции, позднее скончались. По факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 99 УК РК “Убийство”. Подозреваемые в его совершении, двое лиц, задержаны и помещены под стражу. Складной нож и охотничье ружье, 12 калибра, ставшие орудием преступления изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.

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В ведомстве отметили, что в ходе расследования изучаются и проверяются все обстоятельства по факту — свидетельские показания, запись с камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование находится на особом контроле.

«Действиям всех участников этой потасовки, которая привела к гибели двух человек будет дана правовая оценка. Выясним из-за чего произошла ссора, переросшая затем в драку, кто стал зачинщиком инцидента, кому и кем нанесены телесные повреждения, кто и где находился. То есть выстроится полная картина произошедшего. Сейчас в действиях отдельных участников усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 “Хулиганство”, по которому в рамках этого же резонансного факта также начато расследование», — отметили в пресс-службе.