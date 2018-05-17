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19:38 (мск), источник: Nur.kz

Алматинцы получат вознаграждение за информацию о кражах люков

Жители южной столицы получат вознаграждение за информацию о кражах канализационных люков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Отмечается, что с начала 2018 года на территории Алматы были зарегистрированы 35 преступлений, 18 из которых сотрудникам полиции удалось раскрыть. По словам официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, злоумышленникам, совершающих кражу коммунальной собственности, уже назначали наказание в виде лишения свободы. Она добавила, что в результате краж люков возникают ДТП. Азирбек отметила, что лица, занимающиеся скупкой краденого, также привлекаются к уголовной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам с просьбой сообщать о кражах канализационных люков по номерам: 254−40−07; 8−707−500−59−06 или 102. Известно, что за предоставленную информацию гарантируется вознаграждение.

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