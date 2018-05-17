Алматинцы получат вознаграждение за информацию о кражах люков

Отмечается, что с начала 2018 года на территории Алматы были зарегистрированы 35 преступлений, 18 из которых сотрудникам полиции удалось раскрыть. По словам официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, злоумышленникам, совершающих кражу коммунальной собственности, уже назначали наказание в виде лишения свободы. Она добавила, что в результате краж люков возникают ДТП. Азирбек отметила, что лица, занимающиеся скупкой краденого, также привлекаются к уголовной ответственности.