В Москве полиция ищет вооруженную группу, ограбившую водителя
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План «Перехват» объявлен для поимки вооруженной группы неизвестных, ограбившей водителя на трассе на
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План «Перехват» объявлен для поимки вооруженной группы неизвестных, ограбившей водителя на трассе на
«На Третьем транспортном кольце в районе Остаповской улицы движение было не особо интенсивное, этим воспользовались неизвестные. Они выбежали из машины, разбили в автомобиле Chevrolet стекло, забрали сумку, угрожая пистолетом, и скрылись. Объявлен план “Перехват” для поимки неизвестных», — пояснили в МВД.
В полиции добавили, что, со слов водителя Chevrolet, в сумке находились деньги.