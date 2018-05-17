В Москве полиция ищет вооруженную группу, ограбившую водителя

«На Третьем транспортном кольце в районе Остаповской улицы движение было не особо интенсивное, этим воспользовались неизвестные. Они выбежали из машины, разбили в автомобиле Chevrolet стекло, забрали сумку, угрожая пистолетом, и скрылись. Объявлен план “Перехват” для поимки неизвестных», — пояснили в МВД.