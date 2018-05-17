Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова: я не забывала текст песни на «Евровидении»
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Не твой ребенок: как устроен рынок донорства яйцеклеток в России
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
20:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве полиция ищет вооруженную группу, ограбившую водителя

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План «Перехват» объявлен для поимки вооруженной группы неизвестных, ограбившей водителя на трассе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

Источник: РИА Новости

«На Третьем транспортном кольце в районе Остаповской улицы движение было не особо интенсивное, этим воспользовались неизвестные. Они выбежали из машины, разбили в автомобиле Chevrolet стекло, забрали сумку, угрожая пистолетом, и скрылись. Объявлен план “Перехват” для поимки неизвестных», — пояснили в МВД.

В полиции добавили, что, со слов водителя Chevrolet, в сумке находились деньги.

В Москве задержали мужчину, напавшего на пенсионерку с шилом
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
 Симоньян прокомментировала призыв СМИ США бомбить Крымский мост
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
Ученые рассказали, как изменилась российская дичь за 50 лет
Ожидание и реальность: бассейн в отеле оказался крошечной ванной
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Деревянные медали: этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывались в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь