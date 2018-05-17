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20:01 (мск), источник: Sputnik

«Нексия», ставшая причиной вылета автобуса в канал, оказалась фейком

Многие СМИ написали, что причиной вылета рейсового автобуса в канал стал автомобиль Nexia, однако в ГУВД опровергли эту информацию.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В прошедшую субботу одной из главных новостей в столице стал вылет рейсового автобуса с пассажирами в канал, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Многие СМИ поспешили уведомить своих читателей, со ссылкой на информированные источники, что причиной происшествия стала бежевая Nexia, которая подрезала пассажирский автобус. При этом сообщалось, что правоохранительные органы уже
активно ищут водителя данного автомобиля. Однако в четверг представители ГУВД опровергли эту информацию.

«Что касается дорожно-транспортного происшествия с автобусом Исузу», то сейчас проводится процедура дознания и выясняется истинная причина случившегося. Информации о том, что о виновником ДТП стал автомобиль марки «Нексия» у правоохранительных органов нет, — отметила замначальника Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова.

Напомним, что ДТП произошло 12 мая в 15:20 в Яшнабадском районе. Водитель автобуса № 119, не справившись с управлением, вылетел в канал. К счастью, жертв удалось избежать, трое пассажиров получили легкие телесные повреждения, им была оказана амбулаторная медицинская помощь. Водитель, также получивший легкие телесные повреждения, был госпитализирован.

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