В Костанайской области ребенок утонул прямо под запрещающим знаком

Источник: Newtimes.kz

В прошлом году в области утонуло пятеро детей.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям комитета по ЧС МВД РК Талгат Какимов призвал родителей не оставлять без присмотра или не отпускать одних на водоем детей и подростков. Наибольшее количество утонувших детей в прошлом году пришлось на водоемы Амангельдинского района. Там утонуло три ребенка. По одному в Житикаринском и Денисовском районах.

«Кажется, прописные истины, но большинство трагедий произошло как раз по недосмотру. Приехали компанией отдыхать на водоем, на время отвлеклись, забыли про ребенка, и все, его уже не стало, утонул», — говорит Талгат Какимов.

Руководитель спасателей поднял и еще одну проблему. Знаки, запрещающие купание, они устанавливают, а отдыхающие их игнорируют. «Трагедия года два назад была. Мальчик утонул как раз под запрещающим знаком. Ну что еще можно говорить?!» — отметил он.