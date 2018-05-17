В Костанайской области ребенок утонул прямо под запрещающим знаком
Спасатели обратились к родителям с призывом внимательнее следить за детьми на водоемах во время купального сезона, передает kstnews.kz.
Спасатели обратились к родителям с призывом внимательнее следить за детьми на водоемах во время купального сезона, передает kstnews.kz.
В прошлом году в области утонуло пятеро детей.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям комитета по ЧС МВД РК Талгат Какимов призвал родителей не оставлять без присмотра или не отпускать одних на водоем детей и подростков. Наибольшее количество утонувших детей в прошлом году пришлось на водоемы Амангельдинского района. Там утонуло три ребенка. По одному в Житикаринском и Денисовском районах.
«Кажется, прописные истины, но большинство трагедий произошло как раз по недосмотру. Приехали компанией отдыхать на водоем, на время отвлеклись, забыли про ребенка, и все, его уже не стало, утонул», — говорит Талгат Какимов.
Руководитель спасателей поднял и еще одну проблему. Знаки, запрещающие купание, они устанавливают, а отдыхающие их игнорируют. «Трагедия года два назад была. Мальчик утонул как раз под запрещающим знаком. Ну что еще можно говорить?!» — отметил он.
Начальник ДЧС напомнил о штрафах. За распитие алкогольных напитков на пляже 12 тыс тенге. За катание на различных видах плавсредств в необорудованных местах — сначала предупреждение, а за повторное нарушение — от 5 до 24 тыс тенге.