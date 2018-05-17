Горящий факел нефтезавода напугал атыраусцев
На Атырауском НПЗ произошел сброс топливного газа на факел, что напугало жителей Атырау. Руководство завода извинилось перед горожанами, сообщает портал «Мой город».
На Атырауском НПЗ произошел сброс топливного газа на факел, что напугало жителей Атырау. Руководство завода извинилось перед горожанами, сообщает портал «Мой город».
17 мая, в 18.40 в результате остановки компрессора произошел контролируемый сброс топливного газа на факел, сообщили в
«В 20.36 компрессор был пущен в работу. В настоящее время производится наладка вывода сбрасываемого газа в топливную сеть. Выбросы не являются опасными для здоровья горожан», — заверили в ведомстве.
В распространенном сообщении также отмечается, что экологическая служба завода проводит дополнительные исследования выбросов, о результатах которых будет сообщено на официальном сайте. Расследованиями причин нарушения режима занимается специальная комиссия.
«Руководство предприятия приносит горожанам свои извинения», — говорится в сообщении.