Горящий факел нефтезавода напугал атыраусцев

Источник: Tengrinews

17 мая, в 18.40 в результате остановки компрессора произошел контролируемый сброс топливного газа на факел, сообщили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

«В 20.36 компрессор был пущен в работу. В настоящее время производится наладка вывода сбрасываемого газа в топливную сеть. Выбросы не являются опасными для здоровья горожан», — заверили в ведомстве.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZaPSmn69l7w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В распространенном сообщении также отмечается, что экологическая служба завода проводит дополнительные исследования выбросов, о результатах которых будет сообщено на официальном сайте. Расследованиями причин нарушения режима занимается специальная комиссия.