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20:46 (мск), источник: Tengrinews

Горящий факел нефтезавода напугал атыраусцев

На Атырауском НПЗ произошел сброс топливного газа на факел, что напугало жителей Атырау. Руководство завода извинилось перед горожанами, сообщает портал «Мой город».

Источник: Tengrinews

17 мая, в 18.40 в результате остановки компрессора произошел контролируемый сброс топливного газа на факел, сообщили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

«В 20.36 компрессор был пущен в работу. В настоящее время производится наладка вывода сбрасываемого газа в топливную сеть. Выбросы не являются опасными для здоровья горожан», — заверили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

В распространенном сообщении также отмечается, что экологическая служба завода проводит дополнительные исследования выбросов, о результатах которых будет сообщено на официальном сайте. Расследованиями причин нарушения режима занимается специальная комиссия.

«Руководство предприятия приносит горожанам свои извинения», — говорится в сообщении.

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